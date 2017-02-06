Фото из открытых источников
Главный исполнитель солнечной музыки регги Боб Марли отметил бы 6 февраля 2017 года свое 72-летие.
Именно благодаря признанию таланта Марли, продвигаемая им музыка завоевала весь мир и имеет последователей по всему земному шару.
Несмотря на то, что Боб Марли родился на Ямайке и жил в Западном полушарии, он стал настоящим символом африканского единства. Он был одним из самых видных сторонников панафриканизма и растафарианства. При этом буквально за несколько дней до смерти Марли крестился в Эфиопской православной церкви.
С момента ухода Боба Марли из жизни прошло уже более трех десятков лет. Однако именно он и сегодня во многом остается лицом "черной культуры" современности.
Комментарии
Однако именно он и сегодня во многом остается лицом "черной культуры" современности.
Ага, это вы Хендриксу, БиБи Кингу, Армстронгу и другим темнокожим музыкантам (не путать с черномазыми реперами) скажите))))))
Прикольно на 6 фото карта: америка в центре, евразия разорвана пополам
Вообще-то у них (в Америке) все такие карты. А Европа и Азия - разные части света.