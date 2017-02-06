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Главный исполнитель солнечной музыки регги Боб Марли отметил бы 6 февраля 2017 года свое 72-летие.

Именно благодаря признанию таланта Марли, продвигаемая им музыка завоевала весь мир и имеет последователей по всему земному шару.

Несмотря на то, что Боб Марли родился на Ямайке и жил в Западном полушарии, он стал настоящим символом африканского единства. Он был одним из самых видных сторонников панафриканизма и растафарианства. При этом буквально за несколько дней до смерти Марли крестился в Эфиопской православной церкви.

С момента ухода Боба Марли из жизни прошло уже более трех десятков лет. Однако именно он и сегодня во многом остается лицом "черной культуры" современности.