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Фонд социального содействия изменил условия оказания помощи

, ИА "Амител"
Фонд Александра Прокопьева переходит на грантовую поддержку

 

 

Фонд социального содействия, основанный депутатом Государственной Думы Александром Прокопьевым в конце 2015 года, существует не так давно, но уже хорошо известен как в Алтайском крае, так и за его пределами. В экспертный совет Фонда входят люди, которых дополнительно и представлять не надо, – Владислав Третьяк и Николай Валуев.

 

Накопленный опыт работы позволяет Фонду привлекать к совместным проектам представителей общественности. В начале февраля в Барнауле прошло заседание попечительского совета, на котором и определили основные принципы работы на 2017 год. В его состав вошли 15 человек, представляющие районы Алтайского края и краевую столицу. Это инициативные люди, которые знают проблемы и нужды своих территорий, лидеры общественного мнения.

"Мы создаем модель взаимодействия и сотрудничества власти, общественной организации и лидеров общественного мнения", – отметил в своем выступлении Александр Прокопьев.

Депутат Государственной Думы подчеркнул, что роль попечительского совета – основная в работе организации. Члены Совета будут не только принимать решения и контролировать выполнение обязательств в рамках каждого проекта Фонда, но и следить за использованием финансовых средств.

Исполнительный директор Фонда Александр Есипенко отметил, что за год и два месяца работы Фонда в рамках благотворительной помощи и пожертвований организациям и частным лицам было направлено более 37 млн рублей.

Так, для жителей наукограда при участии Фонда построили новую многофункциональную спортивную площадку на территории бийского лицея. Чуть позже на ней смонтировали мягкое покрытие, для того чтобы её можно было использовать как в зимнее время, играя в хоккей или катаясь на коньках, так и летом – для игр в футбол, баскетбол, волейбол.

"Новоалтайская ДЮСШОР обзавелась новым пассажирским автобусом ПАЗ для поездок на соревнования в районы Алтайского края. А для управления культуры администрации Тогульского района при поддержке Фонда приобрели пассажирскую "Газель", – продолжил Александр Есипенко.

 В Косихинском, Зональном, Баевском районах Фонд помог создать два стадиона, капитально отремонтировать спортивную площадку, беговую дорожку, несколько общеобразовательных школ Алтайского края пополнились спортинвентарем, спортивные школы получили новые тренажеры.

В школах, домах культуры, медицинских учреждениях при участии Фонда отремонтированы фасады зданий, кровли и заменены окна, а в Кытмановском районе  осуществлен ремонт системы отопления, помогли и в покупке котлов для трёх средних образовательных школ.

Оборудование и компьютеры при помощи Фонда получили ФАПЫ сельских районов, а концертные костюмы – многочисленные творческие коллективы, ветеранские организации, коллективы художественной самодеятельности.

Кроме того, при содействии Фонда А. Прокопьева стали возможны поездки на различные фестивали, конкурсы и соревнования общественных организаций и частных лиц.

К сожалению, выяснилось, что не за всеми реализованными проектами следят должным образом.

С этого года фонд переходит на грантовую поддержку, уже определено несколько направлений. Программы были сформированы на основе обращений.

"Мы собираемся разрабатывать программы грантовой поддержки для малокомплектных сельских детсадов, ФАПов, ветеранских организаций, сельских домов культуры", – рассказал руководитель фонда Александр Есипенко.

Участники заседания поддержали это предложение. В ближайшее время будут определены приоритетные направления, возможно, разработаны дополнительные направления предоставления грантов. Свои предложения внесут и члены попечительского совета.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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