Шестого февраля отмечается Международный день бармена. Так как рецепты безалкогольных коктейлей мы уже собирали, а алкогольных собрать не можем по закону, мы предлагаем вам несколько оригинальных и простых закусок, которые можно быстро приготовить к приходу гостей.

Сырные палочки

Что потребуется?

Сыр твердый – 100 г

Зелень укропа

Майонез – 1 ст. л.

Томат-паста – 1 ст. л.

Горчица – 1 ч. л.

Перец черный молотый – по вкусу

Кориандр – по вкусу

Соль – по вкусу

Тесто дрожжевое слоеное – 1 лист

Как готовить?

Сыр натереть на крупной терке, тесто тонко раскатать и разрезать пополам. Смешать все приправы и специи. Смазать приготовленным соусом одну половину теста. Сверху присыпать мелко нарезанной зеленью, посыпать сыром и накрыть второй частью теста. Нарезать полосками, каждую скрутить и выложить на противень и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

Картофельные чипсы в микроволновке

Что потребуется?

Картофель – 2-3 шт.

Соль – 0,5 ч. л.

Как готовить?

Очистить картофель, нарезать ломтиками толщиной 1-2 мм. Тарелку в микроволновке застелить пекарской бумагой и разложить в один слой картофель. Оставить на 3 минуты, далее подсушить ломтики при мощности 600 Вт в течение четырех минут. Посыпать солью и специями.