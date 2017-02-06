Шестого февраля отмечается Международный день бармена. Так как рецепты безалкогольных коктейлей мы уже собирали, а алкогольных собрать не можем по закону, мы предлагаем вам несколько оригинальных и простых закусок, которые можно быстро приготовить к приходу гостей.
Сырные палочки
Что потребуется?
- Сыр твердый – 100 г
- Зелень укропа
- Майонез – 1 ст. л.
- Томат-паста – 1 ст. л.
- Горчица – 1 ч. л.
- Перец черный молотый – по вкусу
- Кориандр – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Тесто дрожжевое слоеное – 1 лист
Как готовить?
Картофельные чипсы в микроволновке
Что потребуется?
- Картофель – 2-3 шт.
- Соль – 0,5 ч. л.
Как готовить?
Закуска "Нежность"
Что потребуется?
- Готовые коржи – 3 шт.
- Сайра консервированная – 1 банка (240 г)
- Сыр – 300 г
- Яйца – 3 шт.
- Майонез – по вкусу
- Маслины – для украшения
Как готовить?
Отварить яйца вкрутую, остудить, очистить. Промазать первый корж майонезом и выложить на него рыбу, накрыть вторым коржом, который нужно промазать майонезом с двух сторон. Далее выложить тертый сыр, третий корж также промазать майонезом и посыпать тертыми яйцами, разрезать, закрепить зубочистками и украсить маслинами.
Сигара берек
Что потребуется?
- Лаваш тонкий армянский (большой) – 1,5 шт.
- Творог – 450 г
- Яйца – 3 шт.
- Укроп – пучок
- Соль
- Масло растительное
Как готовить?
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