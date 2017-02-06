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Барнаульские полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадали два подростка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Авария произошла на проспекте Красноармейском, в районе дома 101. По предварительным данным, 62-летний водитель, который находился за рулем Lada, во время движения по улице попытался избежать наезда на пешехода-женщину, которая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. В итоге автомобилист наехал на 15-летнего мальчика, стоявшего на трамвайной остановке.

В результате ДТП телесные повреждения получил он и 13-летний пассажир автомобиля. Подросткам оказали медицинскую помощь.

По факту аварии проводится проверка, устанавливается объективная картина произошедшего.