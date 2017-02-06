Фото: ugranow.ru
Барнаульские полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадали два подростка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Авария произошла на проспекте Красноармейском, в районе дома 101. По предварительным данным, 62-летний водитель, который находился за рулем Lada, во время движения по улице попытался избежать наезда на пешехода-женщину, которая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. В итоге автомобилист наехал на 15-летнего мальчика, стоявшего на трамвайной остановке.
В результате ДТП телесные повреждения получил он и 13-летний пассажир автомобиля. Подросткам оказали медицинскую помощь.
По факту аварии проводится проверка, устанавливается объективная картина произошедшего.
Комментарии
Надоели эти курицы бегать на красный свет. Из-за них дети пострадали, ни в чем не виноватые. Давить таких надо.
Гость 6 февраля 2017 г. 13:46 Надоели эти курицы бегать на красный свет. Из-за них дети пострадали, ни в чем не виноватые. Давить таких надо. ================ И петухи бегают через дорогу на красный цвет. Торопятся куда-то.
На этом месте это не первое ДТП за последние несколько дней, помяты ограждения после ДТП во все стороны от дороги.Там образовался страшный гололед после недавнего порыва трубы на Крупской, вся вода текла вниз по Красноармейскому до ул. Папанинцев.
Дед, пытаясь не сбить полоумную бабу, наехал на ни в чем не повинного ребенка, стоящего на остановке. Пострадали трое: дед (это же какой стресс)и два мальчика. А полоумная баба дальше пошла?
Не удивлюсь, если баба по быстрому слиняла Они или не понимают что натворили, или боятся
Да там лед сплошником, а дорожники уже неделю не чешутся. Постоянно на этой неделе столкновения, машины развооачивает. Ни кто не видит что ли?
Однозначно слиняла, включив турбо режим. А мужик теперь крайний, что детей покалечил нечаянно. Бабки,сидите дома!!! Вам по фиг, раз бегаете по проезжей части, то хоть о других подумайте!!!!
Живу рядом Согласен на все 100500