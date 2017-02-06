Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Облик будущей набережной Оби, которая создается рядом с Нагорным парком в Барнауле, обсудили чиновники и архитекторы на профильном совещании, которое провел сити-менеджер Сергей Дугин.
Говоря о строящемся объекте туркластера "Барнаул — горнозаводской город", глава администрации подчеркнул, что набережная должна стать "лицом города".
"Именно по ней будет складываться первое впечатление о столице Алтайского края. Поэтому должно быть интересное, я бы даже сказал, высокохудожественное архитектурное решение. Необходимо как можно более эффективно использовать оставшееся до наступления строительного сезона время, чтобы в июне уже зайти на площадку", — цитирует Сергея Дугина пресс-центр мэрии.
Относительно деталей объекта главный инженер проектного института "Алтайгражданпроект" Евгений Башкиров рассказал, что на набережной будет обустроена лестница в Нагорный парк. Также планируется создание своеобразного "амфитеатра", предназначенного для проведения праздничных программ.
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Кроме того, набережную обустроят навесами от дождя и солнца, объектами торговли. Кроме того, здесь появится велодорожка и специальные коридоры для проезда уборочной техники.
Барнаульский архитектор Сергей Поморов, говоря о реализации проекта, акцентировал внимание на вопросах ландшафтного и светового дизайна, а также на проблеме организации пешеходных потоков.
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Архитектор Виктор Четошников обратил внимание на организацию парковки рядом с объектом, а его коллега Петр Анисифоров подчеркнул, что пространство набережной необходимо организовать как можно более выразительно.
В мэрии добавляют, что проект барнаульской набережной продолжат обсуждать вместе с представителями экспертного сообщества в рамках заседания общественного совета по развитию туркластера "Барнаул – горнозаводской город".
Комментарии
Все хорошо, только богодельню на горе надо демонтировать...Весь вид портит, да и кладбища там уже больше 100 лет нету...Там на 500 метров правее прекрасные золотые купола...Там им и место, а ВДНХ надо от РПЦшной оккупации освободить...
А где он, дизайн набережной ? Или проект будет после того, как этот сварщик в маске все "изладит" на свой вкус ? Ограждение уже вижу - "высокохудожественное", ну прям чугунное литье на набережной Мойки !
Хотелось бы верить, что будущее "лицо" не будет таким же уродливым, как жемчужина туркластера - мост через Барнаулку. Опозорили город перед гостями. Теперь, судя по перилам на фото (полностью поддерживаю предыдущий комментарий) еще и перед проплывающими мимо города опозоримся. Разговоров много, а воплощение хуже некуда. О причинах все знают, но не пойман-не вор.
Критиканы, город становится лучше и красивее, а вы все пыхтите!)))))
Для особо "одарённых" поясняю - Богаде́льня (от слов Бога дѣля, то есть ради Бога) — благотворительное заведение для содержания нетрудоспособных лиц (престарелых, немощных, инвалидов, калек и выздоравливающих).
о! ещё одна лесенка... гуд!