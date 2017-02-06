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Облик будущей набережной Оби, которая создается рядом с Нагорным парком в Барнауле, обсудили чиновники и архитекторы на профильном совещании, которое провел сити-менеджер Сергей Дугин.

Говоря о строящемся объекте туркластера "Барнаул — горнозаводской город", глава администрации подчеркнул, что набережная должна стать "лицом города".

"Именно по ней будет складываться первое впечатление о столице Алтайского края. Поэтому должно быть интересное, я бы даже сказал, высокохудожественное архитектурное решение. Необходимо как можно более эффективно использовать оставшееся до наступления строительного сезона время, чтобы в июне уже зайти на площадку", — цитирует Сергея Дугина пресс-центр мэрии.

Относительно деталей объекта главный инженер проектного института "Алтайгражданпроект" Евгений Башкиров рассказал, что на набережной будет обустроена лестница в Нагорный парк. Также планируется создание своеобразного "амфитеатра", предназначенного для проведения праздничных программ.

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Кроме того, набережную обустроят навесами от дождя и солнца, объектами торговли. Кроме того, здесь появится велодорожка и специальные коридоры для проезда уборочной техники.

Барнаульский архитектор Сергей Поморов, говоря о реализации проекта, акцентировал внимание на вопросах ландшафтного и светового дизайна, а также на проблеме организации пешеходных потоков.

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Архитектор Виктор Четошников обратил внимание на организацию парковки рядом с объектом, а его коллега Петр Анисифоров подчеркнул, что пространство набережной необходимо организовать как можно более выразительно.

В мэрии добавляют, что проект барнаульской набережной продолжат обсуждать вместе с представителями экспертного сообщества в рамках заседания общественного совета по развитию туркластера "Барнаул – горнозаводской город".