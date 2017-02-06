Фото: 31tv.ru
Пожар в неэксплуатируемом административном здании в Барнауле тушили два десятка человек утром в понедельник, 6 февраля, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Данные о возгорании поступили в 08:40. К 09:01 пожар удалось ликвидировать.
"На оперативное событие реагировали силы и средства МЧС в количестве 20 человек и 7 единиц техники", – добавляют в экстренном ведомстве.
О пострадавших не сообщается.
Комментарии
амик где подробности? что за новости кто-то где-то что-то тушил? что за позор?
Космонавтов,8
Если оно не эксплуатируемое то у него не моет быть назначения, он просто не используется.