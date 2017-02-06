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Пожар в неэксплуатируемом административном здании в Барнауле тушили два десятка человек утром в понедельник, 6 февраля, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Данные о возгорании поступили в 08:40. К 09:01 пожар удалось ликвидировать.

"На оперативное событие реагировали силы и средства МЧС в количестве 20 человек и 7 единиц техники", – добавляют в экстренном ведомстве.

О пострадавших не сообщается.



