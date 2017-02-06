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Совещание, посвященное теме содержания улично-дорожной сети, состоялось в администрации Барнаула. В рамках мероприятия было заявлено, что высота снежного покрова в городе этой зимой превышает показатели прошлой в два раза.
"Особенность этого сезона в том, что очистка от снега началась 6 октября. Высота снежного покрова превышает прошлогоднюю в два раза. Для ускорения очистки 26 октября Автодорстрой перешел на двусменный график работы. На 1 февраля с улиц города вывезено 484,1 тыс. тонн снега, в 2,2 раза больше прошлогоднего", – указывают в мэрии.
В городе в зависимости от погоды по ночам работает от 70 до 130 единиц техники, а днем – от 25 до 100 спецмашин.
В городской администрации добавляют, что ситуацию усложняют факты сдвигания снега с дворовых территорий, крыш и внутриквартальных проездов на дороги и тротуары, а также вывоз снега в несанкционированные места.
Комментарии
Так может это не в этом году снега много, а в прошлом было мало?)) Или кто-то себе премию хочет за доблестную очистку города от снега в условиях "стихийного бедствия"???
В 80-х - начало 90-х его постоянно столько было.
- гость - 6 февраля 2017 г. 15:15 ++++
Живой пример, буквально сейчас чистят трактором снег и увозят на больших камазах около Диагностического центра, вернее около фонтана. Там пешеходам и без тракторов пройти можно, дорожки есть во все стороны, а транспорт к фонтанам не подъезжает. Чистят, потому что это центр города. А буквально за Ленинским, конкретно на Ядринцева, Челюскинцев, где действительно нужна очистка тротуара, где машины в колею проваливаются. там не чистят.