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Совещание, посвященное теме содержания улично-дорожной сети, состоялось в администрации Барнаула. В рамках мероприятия было заявлено, что высота снежного покрова в городе этой зимой превышает показатели прошлой в два раза.

"Особенность этого сезона в том, что очистка от снега началась 6 октября. Высота снежного покрова превышает прошлогоднюю в два раза. Для ускорения очистки 26 октября Автодорстрой перешел на двусменный график работы. На 1 февраля с улиц города вывезено 484,1 тыс. тонн снега, в 2,2 раза больше прошлогоднего", – указывают в мэрии.

В городе в зависимости от погоды по ночам работает от 70 до 130 единиц техники, а днем – от 25 до 100 спецмашин.

В городской администрации добавляют, что ситуацию усложняют факты сдвигания снега с дворовых территорий, крыш и внутриквартальных проездов на дороги и тротуары, а также вывоз снега в несанкционированные места.



