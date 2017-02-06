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Режиссер Оливер Стоун призвал американского президента Дональда Трампа опубликовать секретные документы, которые касаются участия Вашингтона в конфликтах на Украине и в Сирии. По его мнению, данный шаг сможет уберечь мир от новой холодной войны, пишет ТАСС со ссылкой на программу "Воскресное время" на Первом канале.

В интервью Стоун назвал проблемой то, "что в нашей стране не знают реального положения вещей". Также он отметил, что на месте Трампа рассекретил бы всю информацию по Украине. Позже и по Сирии, "но сперва по Украине, потому что именно отсюда начинается новая холодная война", заявил Стоун.

По его словам, в Соединенных Штатах все еще "рассказывают сказки", что Россия захватила Крым, направив туда свои войска, а также что она присутствует в Донбассе и угрожает Украине.

Режиссер считает, что "за всеми важными событиями современной истории" стоит ЦРУ, в том числе за конфликтом на Украине, "которая была их целью с самого начала холодной войны".

Он подчеркнул, что "у этого есть неопровержимые доказательства. США пытаются развязать войну под надуманным предлогом. Это сумасшествие. США нужен страх, нужен враг и не один". В заключение он выразил мнение, что "американская мощь строится на врагах, потому что они приносят деньги".

Оливер Стоун снял такие известные фильмы, как "Уолл Стрит: Деньги не спят" (Wall Street: Money Never Sleeps, 2010), "Башни-близнецы" (World Trade Center, 2006), "Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе" (JFK, 1991) и "Взвод" (Platoon, 1986). Режиссер трижды получал премии Американской академии киноискусств "Оскар", а также удостаивался призов Берлинского и Венецианского кинофестивалей.

В минувшем году он выпустил документальную картину "Украина в огне" о событиях в этой стране, которые произошли в 2014 году. Стоун выступил в качестве продюсера ленты и взял для нее интервью у российского лидера Владимира Путина и экс-президента Украины Виктора Януковича.