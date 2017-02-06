Фото: avtograf43.ru

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин заявил о необходимости приобретения малой техники для очистки тротуаров в городе от снега.

"Основные транспортные магистрали расчищаются оперативно. К сожалению, этого нельзя сказать о тротуарах, подходах к зданиям, пешеходных переходах. Необходимо приобретать малую технику, чтобы пешеходам было комфортно", – цитирует сити-менеджера пресс-центр мэрии.

Напомним, вопрос о содержании улично-дорожной сети Барнаула обсуждался на еженедельном совещании руководителей городских служб.

Относительно спецмашин, имеющихся в распоряжении муниципального "Автодорстроя", было отмечено, что сегодня на балансе предприятия значится 230 единиц снегоуборочной техники.

В прошлом году МУП закупил 34 единицы новой техники и более 20 единиц навесного оборудования на тракторы. В мэрии отмечают, что из-за возросшей интенсивности работ износ техники усилился. Кроме того, увеличились и объемы потребления основных видов топлива.