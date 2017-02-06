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Глава администрации Барнаула Сергей Дугин заявил о необходимости приобретения малой техники для очистки тротуаров в городе от снега.
"Основные транспортные магистрали расчищаются оперативно. К сожалению, этого нельзя сказать о тротуарах, подходах к зданиям, пешеходных переходах. Необходимо приобретать малую технику, чтобы пешеходам было комфортно", – цитирует сити-менеджера пресс-центр мэрии.
Напомним, вопрос о содержании улично-дорожной сети Барнаула обсуждался на еженедельном совещании руководителей городских служб.
Относительно спецмашин, имеющихся в распоряжении муниципального "Автодорстроя", было отмечено, что сегодня на балансе предприятия значится 230 единиц снегоуборочной техники.
В прошлом году МУП закупил 34 единицы новой техники и более 20 единиц навесного оборудования на тракторы. В мэрии отмечают, что из-за возросшей интенсивности работ износ техники усилился. Кроме того, увеличились и объемы потребления основных видов топлива.
Комментарии
Р-р-р-р-р-р-ррррр!!
Вроде бы Карлин и К уже закупал мириады единиц дорожной техники, какова её судьба?
сегодня на Юрина аж до асфальта тротуар почистили, молодцы.
Это хорошо, что наконец пришло понимание - снег надо убирать!
А по утру она (адм) проснулась...
Сергей Дугин из анабиоза вышел? В Барнауле уже лет 15 тротуары не убирают. А раньше дворников было столько, что они и в рукопашную с проблемой разбирались. В целом же данное решение поддерживаю, если речь идёт не о закупки 5-10 экземпляров дачи чистить.
ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Пора закупать технику для летней уборки улиц! Цыган уже шубу продал!
вот почему бы заводу Ротор давно не наладить выпуск снегоуборщиков? сами бы производили и юзали