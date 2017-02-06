Одним из самых главных постов Православной Церкви считается Великий пост. Он начнется в 2017 году 27 февраля и продлится до 16 апреля. В первую очередь это пора молитв и духовного очищения, а также ограничения в пище. Но далеко не всем известно, в какие дни поста разрешена горячая пища с маслом, а в какие допустимы только хлеб, овощи и фрукты. Разобраться в деталях поможет инфографика портала Amic.ru.



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