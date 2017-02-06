Тринадцатого февраля в Барнауле пройдет reality-тренинг Владимира Якубы "Дожим клиента: 28 способов продать день в день". Организатором мероприятия является агентство бизнес-обучения "FBR", а генеральный информационный партнер — Медиагруппа FM-Продакшн. Управляющий партнер Агентства бизнес-обучения "FBR” Елена Фаст рассказала, что reality-тренинг – это вовлечение участников в процесс обучения через действия прямо сейчас.

“Во время занятия Владимир Якуба может набрать любой "живой" номер телефона и в реальности показать, как работает та или иная технология. Он набирает номер, включает громкую связь и в режиме on-line общается с человеком, который взял трубку!" – рассказали организаторы тренинга.

Также во время reality-тренинга всегда используются видеопримеры и демонстрации с участием аудитории. Участники смогут задавать вопросы и практиковаться в реальных ситуациях. Также в программе тренинга: конкурентная разведка, клиентский анализ, скрипты продаж, "повторный звонок", возражения, отговорки и многое другое.

Владимир уже 12 лет работает в сфере продаж и HR. Владимир Якуба единственный в России проводит мероприятия в формате "reality", один из лучших бизнес-тренеров и хедхантеров России. На YouTube-канале, который ведет Владимир Якуба, множество полезных видеоуроков бизнес-тренера.

https://vk.com/fbrbarnaul Организатор reality-тренинга Агентство бизнес-обучения "FBR" совместно с Медиагруппой FM-Продакшн объявили конкурс на участие в reality-тренинге Владимира Якубы. Узнать условия участия можно в официальных группах партнеров во "ВКонтакте": https://vk.com/fmprodakshn