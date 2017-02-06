Их отношения были странными, сложными и, вероятнее всего, не могли закончиться ничем другим – мистическая пара Адольфа Гитлера и Евы Браун (девушка, кстати, родилась 6 февраля, ровно 105 лет назад) вызывала много вопросов. В некоторых из них и решили разобраться в редакции Amic.ru. Как они познакомились, что их объединяло и как Браун относилась к политике своего любовника – обо всем этом читайте в нашем материале.

Кто такая Ева Браун?

Будущая жена Гитлера родилась в обычной семье, ее отец был учителем и по совместительству домашним тираном, мать работала портнихой. Девочку отправили учиться в школу при монастыре. Родители очень внимательно контролировали своих детей, без ведома отца им нельзя было встречаться с друзьями, звонить по телефону и многое другое. Глава семейства Браунов мечтал, что Ева удачно выйдет замуж и будет заниматься прямыми женскими обязанностями – готовить, воспитывать детей, молиться и слушаться мужа.

Как прошла первая встреча?

Встретились Гитлер и Браун в октябре 1929 года в фотоателье. На тот момент ей было всего 17 лет. Девушка там работала, а 40-летний Адольф зашел сделать предвыборные снимки. Стоит отметить, что, несмотря на слухи о его латентной гомосексуальности, он был большим любителем женщин. Их покоряла его галантность, обходительность и умение делать комплименты – правда, ни одну пассию отношения с ним до добра не довели, только до самоубийства.

Гитлер обратил внимание на стройные ноги Евы, когда она стояла на стремянке и, по одной из версий, не теряя времени, приступил к ее обольщению. По другой – девушка его заинтересовала, но виду он настойчиво не подавал. В любом случае отношения завязались. Политикой барышня не интересовалась вовсе, но к ухаживаниям остаться равнодушной не смогла. Кроме того, ей крайне льстило внимание восходящей звезды.

Браун – еврейка?

Свою новую пассию Адольф Гитлер не забыл проверить на чистоту крови, которая обязательно должна была быть арийской. И вроде как нюх его не подвел. Но уже после смерти пары появилась информация о том, что ученые исследовали волос с расчески Браун и выяснили, что в ее ДНК есть мутация, типичная для евреев ашкенази (субэтническая группа евреев, сформировавшаяся в Центральной Европе – прим. ред.).

Кто был главным?

Ходят слухи, что Гитлер был мазохистом, но судят по воспоминаниям окружения, все-таки в отношениях тон задавал именно он, а Ева беспрекословно подчинялась. Любил ли он ее – сказать непросто, а вот она его – точно, причем крайне слепой, женской любовью. Интеллектом Браун не отличалась. Ее избранник считал, что "умный мужчина всегда должен выбирать примитивную и глупую женщину". Так в их паре и сложилось.

Судя по двум попыткам самоубийства, девушка была в постоянном напряжении, и смерть казалась ей намного проще обычного расставания.

Как относились к роману родители Евы?

Отец был, мягко сказать, не в восторге. Он считал, что дочь выбрала не того человека и вообще, так как они не были женаты, живет с мужчиной "во грехе". Но пойти против фюрера он не мог. Нетрудно понять, в каком нервном состоянии пребывала молодая любовница, по сути, ребенок, на которого с одной стороны давили христианской моралью родители, а для барышень того времени их слово было весьма важно, а с другой свою долю истерии добавлял избранник. Ева очень хотела зарегистрировать отношения, но Гитлер и слышать об этом не желал. Добилась она только должности секретаря. И даже переехав в Бергхоф, в альпийскую резиденцию любовника, стала там не хозяйкой, а скорее пленницей. Появляться в обществе ей можно было лишь в сопровождении людей, которым Гитлер доверял, показываться гостям Еве запрещалось, да и жили они с ее обожаемым фюрером в разных апартаментах, которые соединял общий коридор.

Чем занималась Ева в свободное время?

Она устраивала вечеринки с подругами, ходила по магазинам, покупая все, что хотела – в этом возлюбленный ей не отказывал. За новым гардеробом могла отправиться в Австрию и Италию. Рассказывают, что она была большой модницей и могла менять одежду по шесть раз в день. Любила она и фотографировать, а из своей кинохроники о повседневной жизни Гитлера мечтала собрать фильм в Голливуде. Очень много времени уделяла своей фигуре, занималась гимнастикой. По сути, она жила в выдуманном мире, где в будущем сможет стать актрисой, а ее избранник начнет повелевать миром. А вот деятельностью Адольфа она совершенно не интересовалась – ее пугало то, что он творил, и она предпочитала просто этого не замечать.

Когда и почему они поженились?

К этому привело поражение немецкой армии под Сталинградом. Стало ясно, что все не так безоблачно, как казалось ранее. Зато Ева теперь оказалась единственной настоящей поддержкой Гитлера. Когда Адольф перебрался в бункер, свою любовницу он с собой не взял, а отправил ее в Мюнхен, именно в этот момент она впервые его ослушалась и поехала за ним, чтобы остаться вместе в момент полного краха, тогда-то и было сделано такое долгожданное для нее предложение руки и сердца – она ждала этого 16 лет, а 30 апреля 1945 года, после первой брачной ночи, они вместе совершили самоубийство.