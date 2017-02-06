Фото: novostimira.net
Российское военное ведомство закупит планшеты, которые произведет санкт-петербургское частное конструкторское бюро. На сайте госзакупок говорится, что за каждое устройство Минобороны заплатит 356,4 тысячи рублей, пишет портал URA со ссылкой на CNews.
Всего же ведомству необходимо 324 устройства общей стоимостью 115 миллионов рублей. Заказчиком от имени ведомства выступает санкт-петербургское научно-производственное предприятие "Сигнал". Единственным возможным поставщиком он назначил научно-производственную компанию "Атри" – тоже из Петербурга. "Атри" должна выполнить контракт до июля текущего года.
На сайте компании в перечне производимого ею оборудования есть линейка панельных компьютеров "Орион", которые внешне сильно напоминают обычные мобильные планшеты, однако устройства снабжены винтами, подразумевающими их жесткую фиксацию на различных поверхностях, будь то вездеход, морское судно или самолет.
Издание отмечает, что "Сигнал" и раньше закупал у "Атри" планшетные компьютеры. В последний раз закупку совершали в сентябре минувшего года. Тогда ведомство приобрело 31 устройство чуть более чем за 11 миллионов рублей.
"Газета.Ru" ранее писала о разработке специальных планшетов для военных. Российские устройства оснащены не только отечественной ОС, но и "умной" кнопкой, позволяющей в любой момент отключить модули, которые могут передавать информацию. По словам заместителя гендиректора по развитию Центрального научно-исследовательского института экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ) Дмитрия Петрова, планшет оснащен двухъядерным процессором частотой 1 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, двумя камерами (0,3 и 5 mp), навигацией, а также всеми современными модулями связи. Устройство, которое по размерам немного толще iPad, рассчитано на работу под водой на глубине до 1 метра в течение 30 минут, защищено от пыли, падений с двухметровой высоты и работает при температуре до +55 градусов.
Комментарии
АХАХАХАХАХАААА!!!
интересно, что в них есть российского?
Чистая прибыль частного конструкторского бюро составит 350 000 с одного экземпляра, которому анало говнет!
- гость - 6 февраля 2017 г. 15:23 что в них есть российского?
Сейчас нет, но потом на поверхности образуются российские потожировые отпечатки!
6.02.2017 15:25 - гость -
Точно! Вы ведь "спец" в этом!? Зачем нам такие планшетники? Ни в игры поиграть, ни селфи сделать, ни Ютуб не посмотреть...Лучше каждому "продвинутому" в стране по 2 китайских говна!
Платите налоги господа, они на такие вот вещи пойдут.
Опять женька васильева?
А остальные как лохи будут ходить с нищебродскими айпадами
это не просто планшеты. и когда вам впаривали электронные билеты, вы чего-то не возомущались
- гость - 6 февраля 2017 г. 15:30 Лучше каждому "продвинутому" в стране по 2 китайских говна! ------- Из статьи следует, что они достанутся не каждому продвинутому, а всего лишь 324 людям...ну а если по две штуки, то 162!
хм, а о модели российского процессора почему умолчали?))
6.02.2017 15:34 - гость -
Улыбнитесь..Это юмор!
КАПЕЦ! Если эти планшеты из чистого золота- то это 100 рентабельность!
железо не производительное, камера от смарфона. За что такие бабки, за защитный корпус?
За что такие бабки, за защитный корпус? ----- Он освящён!
а что такие бабки, за защитный корпус?
Это новый, "законный" способ воровства
На войну деньги всегда найдутся , а для простолюдинов придумают новые налоги - компенсируют расходы .
- гость - 6 февраля 2017 г. 15:38 Это новый, "законный" способ воровства -------- Это 401 первый способ относительно честного отъёма денег)
Реконструкция резиденции Путина обойдётся в 2,07 миллиарда рублей
Резиденция президента России Владимира Путина «Бочаров ручей» скоро станет ещё уютнее. В здании пресс-центра появится тренажёрный зал площадью 135 квадратных метров и две комнаты отдыха. Сверх того на территории появятся два новых здания: пляжный павильон и четырёхэтажное здание с бассейнами и SPA-зоной. Стоимость работ - почти 2,07 миллиарда рублей. Конкурс на выполнение работ не проводился. Новые здания возведёт ООО "УК "Кредо" а пресс-центр перестроит ООО "Стройкомплекс". Обе компании из Санкт-Петербурга и подряды получили без конкурса.
Денег нет! 6 февраля 2017 г. 15:42 Обе компании из Санкт-Петербурга и подряды получили без конкурса. --- Поди из бывших "тамбовских"
6.02.2017 15:35 - гость - "хм, а о модели российского процессора почему умолчали?" Ну если Вы такой продвинутый , то должны были по характеристикам понять, что процессор -Эльбрус!
Что тут скажешь? Молодцы, умеют жить!!!
Судя по цене там какие-то другие танки онлайн предустановлены.
Проц называли там вроде Rockchip2918.
- гость - 6 февраля 2017 г. 15:38 Это новый, "законный" способ воровства ------------------------------------- На заводе, где я работал, в 90-х как-то закупили гробы в 100 раз дороже их стоимости. Здесь то же самое. Потом людишки будут хвастаться, что они умеют зарабатывать деньги.
- гость - 6 февраля 2017 г. 15:49 Проц называли там вроде Rockchip2918. --- Дык это ж отборная китайчатинка
Денег нет! 6 февраля 2017 г. 15:42 две комнаты отдыха ----------------- Для Вовы и для Димы.
я посмотрел каталог этого НПК Атри, там все процессоры интеловские, правда модели с приведённым описанием не нашёл
Нормальный дилерский сканер(планшет+программа) стоит 8000 - 10000 тыс. евро. ТАк что для Мин. Обор. еще дешевые планшеты, всего 5000 тыс. евро