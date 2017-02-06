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Российское военное ведомство закупит планшеты, которые произведет санкт-петербургское частное конструкторское бюро. На сайте госзакупок говорится, что за каждое устройство Минобороны заплатит 356,4 тысячи рублей, пишет портал URA со ссылкой на CNews.

Всего же ведомству необходимо 324 устройства общей стоимостью 115 миллионов рублей. Заказчиком от имени ведомства выступает санкт-петербургское научно-производственное предприятие "Сигнал". Единственным возможным поставщиком он назначил научно-производственную компанию "Атри" – тоже из Петербурга. "Атри" должна выполнить контракт до июля текущего года.

На сайте компании в перечне производимого ею оборудования есть линейка панельных компьютеров "Орион", которые внешне сильно напоминают обычные мобильные планшеты, однако устройства снабжены винтами, подразумевающими их жесткую фиксацию на различных поверхностях, будь то вездеход, морское судно или самолет.

Издание отмечает, что "Сигнал" и раньше закупал у "Атри" планшетные компьютеры. В последний раз закупку совершали в сентябре минувшего года. Тогда ведомство приобрело 31 устройство чуть более чем за 11 миллионов рублей.

"Газета.Ru" ранее писала о разработке специальных планшетов для военных. Российские устройства оснащены не только отечественной ОС, но и "умной" кнопкой, позволяющей в любой момент отключить модули, которые могут передавать информацию. По словам заместителя гендиректора по развитию Центрального научно-исследовательского института экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ) Дмитрия Петрова, планшет оснащен двухъядерным процессором частотой 1 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, двумя камерами (0,3 и 5 mp), навигацией, а также всеми современными модулями связи. Устройство, которое по размерам немного толще iPad, рассчитано на работу под водой на глубине до 1 метра в течение 30 минут, защищено от пыли, падений с двухметровой высоты и работает при температуре до +55 градусов.