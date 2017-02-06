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Силовики обнаружили незаконное игорное заведение в здании ритуального агентства в Иркутске.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, по факту нелегальной игорной деятельности расследуется уголовное дело. В ведомстве уточняют, что подпольное казино располагалось в здании по улице Розы Люксембург, 153.

"Установлено, что игровой салон, оборудованный для проведения азартных игр, находился в помещении двухэтажного дома, в котором осуществляло деятельность ритуальное агентство, занимающееся гравировкой, продажей надгробных плит и похоронных венков", – указывают в СКР.

Также в ведомстве добавляют, что на доме имелась вывеска ритуального агентства, которое, по предварительной информации, уже не работает.

"Таким образом, на первом этаже дома и прилегающей территории располагалось ритуальное агентство, а само игорное заведение находилось на втором этаже", – уточняют в Следственном комитете.

Во время обыска в казино нашли 23 развлекательных аппарата, стол для игры в покер, игральные карты и фишки.

Внутри помещения на момент визита силовиков находились посетители и персонал нелегального игорного заведения.