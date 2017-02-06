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Комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук (РАН) подготовила меморандум "О лженаучности гомеопатии", в котором предложила изымать гомеопатические препараты из государственных лечебных учреждений, а также препятствовать их рекламе. Об этом в понедельник, 6 февраля, пишет "Коммерсант" со ссылкой на имеющийся в распоряжении газеты соответствующий документ.

В меморандуме отмечается, что "объяснения механизмов предполагаемого действия гомеопатии противоречат известным химическим, физическим и биологическим законам". При этом подчеркивается, что убедительных экспериментальных подтверждений ее эффективности нет. В тексте сказано, что гомеопатия возникла в эпоху, когда "важнейшие представления химии и биологии о свойствах молекул еще не были общепринятыми". Ряд ученых полагали, что материя бесконечно делима, "поэтому для них имело смысл говорить о разбавлении растворов в любой степени".

Разработчики меморандума предложили российскому Минздраву вывести гомеопатические препараты из употребления в государственных клиниках, а ФАС – предотвратить недостоверную рекламу о наличии у них лечебных свойств. Аптекам же хотят запретить выкладывать гомеопатию вместе с традиционными лекарствами и не рекомендовать ее покупателям. В Минздраве изданию пообещали "рассмотреть доводы, изложенные в письме, и дать ответ по существу" после поступления меморандума в распоряжение министерства.

Издание со ссылкой на данные НП "Национальный совет по гомеопатии" и аналитической компании QuintilesIMS пишет, что в стране зарегистрировано 1,8 тыс. гомеопатических препаратов и 28 компаний-производителей, а за минувший год в аптеках продали 21,8 миллиона упаковок таких препаратов на 7,32 миллиарда рублей.

Гомеопатия — вид альтернативной медицины, который предполагает использование сильно разведённых препаратов, предположительно, вызывающих у здоровых людей симптомы, подобные симптомам болезни пациента.