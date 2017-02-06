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Выплаты страховых возмещений вкладчикам оставшегося без лицензии алтайского "Тальменка-банка" стартовали в понедельник, 6 февраля.
Как сообщается на сайте государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", заявления о выплатах принимаются с сегодняшнего дня по 6 февраля 2018 года.
"C 7 февраля 2018 г. прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банки-агенты, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно", – уточняют в АСВ.
Ранее портал Amic.ru сообщал, что выплатами займутся три финансовые организации. Для всех регионов, кроме Воронежа, Республики Крым и Севастополя, банком-агентом определено ПАО "АК БАРС" БАНК.
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В Крыму и Севастополе банком-агентом является РНКБ Банк (ПАО), а в Воронеже — АО "Россельхозбанк".
Напомним, Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у барнаульского "Тальменка-банка" 23 января. Причиной данного решения стало неисполнение кредитной организацией федеральных законов.
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За выплатой страхового возмещения на сумму около 1,13 миллиарда рублей могут обратиться порядка 1,7 тысячи вкладчиков.
Комментарии
Сегодня выплаты начались, но ДАЛЕКО не всем. Сегодня в БАРС банке (Последний переулок д.24) был за 40 минут до открытия банка 15 в очереди, вместе со мной 9 кладчикам из 15 отказали ввиду отсутствия вкладчика в реестре! в очереди за мной стояло ещё человек 70 и по их разговорам практически никто не нашёл себя в реестре вкладчиков, используя сайт АСВ. Очередное подтверждение неэффективности контроля, даже практически БЕЗДЕЙСТВИЯ ЦБ. Система, к сожалению у нас в России не отработана, либо отработана на воровской отъём денег у населения с молчаливого согласия руководства страны. Иначе я никак не могу прокомментировать текущие закрывающиеся банк за банком с технологией "Тетрадки". И самое противное, что ЦБ только может констатировать ситуацию, а не управлять и не исправлять. Значит кому то это может быть нужно!