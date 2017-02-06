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Выплаты страховых возмещений вкладчикам оставшегося без лицензии алтайского "Тальменка-банка" стартовали в понедельник, 6 февраля.

Как сообщается на сайте государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", заявления о выплатах принимаются с сегодняшнего дня по 6 февраля 2018 года.

"C 7 февраля 2018 г. прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банки-агенты, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно", – уточняют в АСВ.

Ранее портал Amic.ru сообщал, что выплатами займутся три финансовые организации. Для всех регионов, кроме Воронежа, Республики Крым и Севастополя, банком-агентом определено ПАО "АК БАРС" БАНК.

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В Крыму и Севастополе банком-агентом является РНКБ Банк (ПАО), а в Воронеже — АО "Россельхозбанк".

Напомним, Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у барнаульского "Тальменка-банка" 23 января. Причиной данного решения стало неисполнение кредитной организацией федеральных законов.

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За выплатой страхового возмещения на сумму около 1,13 миллиарда рублей могут обратиться порядка 1,7 тысячи вкладчиков.