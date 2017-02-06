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Учения ракетных войск, которые проходят в Алтайском крае, обернутся неудобствами для водителей — вечером 6 февраля в регионе перекроют одну из трасс.
"В связи с проведением военных учений 06.02.2017 г. будет ограничено движение на автодороге "Р-256 – населенный пункт Контошино – село Налобиха — военная часть 52929" с 19 часов 40 минут до 21 часа 30 минут", – проинформировали в Госавтоинспекции.
В ГИБДД обращаются к водителям и участникам дорожного движения с просьбой с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
Напомним, масштабные учения РВСН проходят не только в Алтайском крае, но и в Новосибирской и Тверской областях.
Комментарии
Не понимал никогда зачем перекрывать на 2 часа, кода колонна проходит/ пересекает трассу всего за 15-20 минут
чтобы окопаться успели
Бронируют окно на два часа... или вы батенька, хотите рискнуть проскочив перед армейской техникой???
мда... возможно падение ракет на трассу
тут один такой хотел проскочить.... в новосибирске, на крузаке, перед бтр.....
Может бахнем? - Обязательно бахнем, весь мир в труху! Но, потом...
заново отстроим...
ЗЫ Ничего нового, человек - обычное животное с типовыми инстинктами.