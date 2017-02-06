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Скидочные акции на алкоголь, по сути, являются его рекламой и должны быть запрещены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
Так она прокомментировала предложение об исключении алкоголя из магазинных акций.
"Скидочные акции должны рассматриваться как и любая другая рекламная кампания и должны быть запрещены", — цитирует агентство Попову.
Агентство напоминает, что на минувшей неделе СМИ сообщили, что в Государственной думе готовят законопроект, запрещающий включать алкоголь в скидочные акции. Автором инициативы выступил депутат нижней палаты парламента Владимир Сысоев. Он заявил, что скидки на алкогольную продукцию способствуют росту потребления спиртосодержащих напитков. RT отметило, что с парламентарием согласны и в Общественной палате.
Комментарии
и что, весь залежалый товар теперь давить бульдозерами, как санкционные товары
роспотребнадзор за качеством пускай следит, а не за режимом рекламы
Нет, эти люди прям маньячно развивают левый алкоголь!