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Скидочные акции на алкоголь, по сути, являются его рекламой и должны быть запрещены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Так она прокомментировала предложение об исключении алкоголя из магазинных акций.

"Скидочные акции должны рассматриваться как и любая другая рекламная кампания и должны быть запрещены", — цитирует агентство Попову.

Агентство напоминает, что на минувшей неделе СМИ сообщили, что в Государственной думе готовят законопроект, запрещающий включать алкоголь в скидочные акции. Автором инициативы выступил депутат нижней палаты парламента Владимир Сысоев. Он заявил, что скидки на алкогольную продукцию способствуют росту потребления спиртосодержащих напитков. RT отметило, что с парламентарием согласны и в Общественной палате.