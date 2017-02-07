Госведомства делают выбор в пользу интернета

Так, по данным оператора "Ростелеком", из 69 выигранных аукционов на предоставление услуг связи государственным структурам и коммерческим компаниям более половины из них пришлось на услуги доступа в интернет и организацию виртуальных частных сетей (VPN). Последнюю услугу, как правило, выбирают организации, которые имеют распределённую сеть в районах края. Помимо индивидуальных технологических решений, компания обладает большим магистральным ресурсом. Сеть в Алтайском крае имеет двойное резервирование, что позволяет бесперебойно оказывать услуги в любой точке региона. Для подразделений "Сбербанка" оператор предоставил услугу "Wi-fi Hotspot". Она позволяет организовать защищенную беспроводную сеть, обеспечив скоростной доступ для сотрудников и посетителей в гостевых зонах. Услуга реализуется с авторизацией пользователей в соответствии с действующим законодательством РФ.

Практически треть в госзаказах компании занимают комплексные инфраструктурные проекты и разработка программных решений. Традиционно "Ростелеком" обеспечивает видеонаблюдение за ЕГЭ. В прошлом году впервые все пункты приема экзаменов были подключены с помощью оптических каналов связи. Компания обслуживала комплекс технических средств системы оповещения ГО и ЧС во всех городах и районах и провела работы по модернизации автоматизированной системы оповещения Алтайского края, устанавливала камеры фото-, видеофиксации. В 2016 году "Ростелеком" осуществлял техническую поддержку единой информационной системы Алтайского края в рамках развития регионального сегмента портала государственных услуг www.gosuslugi.ru, а также полностью переработал функционал и платформу информационной системы "Электронный Барнаул".

"Рост числа комплексных проектов – закономерное явление. Сегодня крупных заказчиков уже не устраивает только предоставление канала передачи данных или доступа в интернет, – подчеркнул директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Лавренюк. – Компании и ведомства заинтересованы в развитии ИТ-сервисов для собственных клиентов, что повышает качество обслуживания и прозрачность работы. "Ростелеком" выступает интегратором таких проектов и организует все работы под ключ".

Государственные заказчики по-прежнему выбирают услуги местной и междугородной телефонии, аудио- и видеоконференцсвязь, заказывают горячие линии, аренду серверов и линейно-кабельных сооружений. "Ростелеком является надежным партнером государства в развитии инфраструктуры. Компания входит в федеральный реестр добросовестных поставщиков услуг.