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Где и когда в Барнауле чаще всего происходят ДТП, теперь можно увидеть на интерактивной карте города.

ИА "Амител" публикует данные о ДТП с пешеходами за неполный 2016 год. Постепенно информация на карте будет дополняться. Читатели смогут увидеть, где чаще всего в Барнауле происходят столкновения автомобилей или наезды на препятствия, а где транспортным средствам грозит съезд с трассы или опрокидывание.

Думаем, что такая карта будет полезна как участникам дорожного движения, так и службам, ответственным за безопасность дорог, так как позволит визуализировать статистику происшествий и понять, на каких участках ДТП происходят редко и, можно сказать, случайно, а где – с завидной регулярностью, а значит, пора принимать меры. Впрочем, о том, что службы безопасности не дремлют, говорят те же данные статистики, согласно которым в Барнауле и в Алтайском крае в целом за минувший год количество ДТП значительно снизилось. И тем не менее только в Барнауле в период с января по ноябрь 2016 года произошло 567 ДТП с участием пешеходов. 17 человек погибли, 585 были ранены. Где и когда в столице края произошли эти трагичные случаи, смотрите на нашей карте ДТП.

Карта ДТП на дорогах Барнаула

Тепловая карта ДТП на дорогах Барнаула

Тепловая карта позволяет увидеть концентрацию ДТП в одном месте. Так, согласно получившимся данным, чаще всего попасть под колеса автомобиля пешеходам грозит на перекрестках улиц Малахова и Антона Петрова, Попова и Энтузиастов, проспекте Ленина и других участках.

Добавим, в целом по Алтайскому краю в период с января по ноябрь произошло 1022 ДТП с участием пешеходов. Погибли 72 человека. В то же время в 2016 году ситуация на дорогах Алтайского края обстоит лучше, чем год назад. Так, количество наездов на пешеходов в регионе уменьшилось на 11 процентов, а количество ДТП с погибшими сократилось более чем на треть – на 30,8 процента.

Согласно статистическим данным, большинство аварий в крае, в которых пострадали пешеходы, произошло по вине водителей автомобилей. Таких за 10 месяцев текущего года зарегистрировано 613. Вина пешеходов была доказана в 380 случаях.

Печальный факт: важно отметить, что тяжкие и летальные последствия чаще всего имелись в случаях, когда виноват в ДТП был именно пешеход. Так, по сообщению ГИБДД, когда человек неожиданно возникал перед автомобилем, смертельный исход был зарегистрирован в 48 случаях. По вине водителей погибли 28 пешеходов.

Банально, но правда

Споры водителей и пешеходов ведутся с самого начала появления автомобиля. Но проявлять внимание и уважение друг к другу нужно всем участникам дорожного движения, так как ценой этого спора часто становится человеческая жизнь. Недаром есть поговорка: "Можно быть правым, но мертвым. А можно уступить неправому, но остаться живым".