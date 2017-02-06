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Суд назначил жителю Среднеуральска Свердловской области наказание в виде 17 лет колонии строгого режима за убийство соседки по общежитию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный суд.

Уточняется, что инцидент произошел летом прошлого года. Соседи поругались из-за тараканов, которые развелись в общежитии. После ссоры женщина ушла в свою комнату на втором этаже, а обвиняемый облил дверь помещения, где она жила, горючей жидкостью и поджег. Женщина погибла в результате разгоревшегося пожара.

Агентство отмечает, что из-за огня могла пострадать сестра погибшей с двумя племянниками. Им пришлось прыгать из окна, в результате чего женщина получила травмы.

"Российская газета" со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета добавляет, что мужчина в тот вечер был пьян. Также, по данным издания, пламя уничтожило имущество на сумму свыше 220 тысяч рублей.

В суде уточнили, что в ходе разбирательства мужчина признал свою вину в содеянном. Ему назначено наказание в виде 17 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на полтора года.