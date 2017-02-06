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Депутат районного совета и предприниматель предстанут в Алтайском крае перед судом за нелегальную рубку деревьев, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

В ведомстве уточняют, что народный избранник, помимо депутатских функций, осуществляет полномочия главы Новозыряновского сельсовета Заринского района.

Согласно версии следствия, в 2015 году депутат и бизнесмен по предварительному сговору без оформления договоров и за пределами отведенных им лесосек вели незаконную рубку берез и сосен.

В итоге ими было вырублено более 420 деревьев. Березы и сосны злоумышленники вывозили на грузовом автотранспорте, продавая древесину местным жителям и иностранной компании.

Ущерб от действий обвиняемых превысил 2,8 миллиона рублей. На имущество фигурантов дела был наложен арест на сумму более двух миллионов рублей.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.