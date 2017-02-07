Ученые провели эксперимент. В нем приняли участие пять тысяч добровольцев. В результате исследования сотрудники Университета Калифорнии и Йельского университета выяснили, что лайки в социальных сетях негативно влияют на здоровье человека.

Участники эксперимента поделились с учеными доступами в свои аккаунты. Также добровольцы поделились состоянием своего здоровья, указали индекс массы тела и оценили свой уровень удовлетворённости жизнью.

В результате выяснилось, что проблемы со здоровьем чаще наблюдаются у тех людей, которые ставят много лайков другим пользователям. А вот частая смена статуса на своей страничке в социальной сети и вовсе указывает на расстройство психики. Ученые сделали еще один интересный вывод: больше всего времени в соцсетях проводят люди с повышенной массой тела.