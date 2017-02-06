"Медиалог" — это традиционные встречи губернатора Алтайского края с журналистами. Каждую неделю разные представители СМИ задают актуальные вопросы и получают ответы из первых уст. Такой формат придумал губернатор Александр Карлин в 2012 году. Но до сих пор участие во встречах принимали только журналисты. Первый февральский "Медиалог" прошел с блогерами. Карлин, у которого есть личный блог на сайте краевой администрации, своими впечатлениями пока не делился.

Среди журналистов ИА "Амител" блогеров нет, так что сами не были (хотя бываем на традиционном "Медиалоге"), своими глазами не видели. А потому посмотрим на событие мнениями участников.

В Алтайском крае блогеров в традиционном понимании мало, сказать точнее, почти нет. Так что некоторых приглашенных будем считать скорее представителями социальных сетей.

Как пояснил ИА "Амител" глава департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике Андрей Ляпунов, целью было обсуждение социальной темы в социальном разрезе. А потому именно политические блогеры на встрече были в меньшинстве.

Вот что узнаем из беседы с Ляпуновым. Эту первую встречу инициировал Александр Карлин. Губернатор отметил, что блогерство в регионе пока только развивается, и предложил сделать такой "Медиалог" традиционным.

По словам главы региона, в целом беседа прошла конструктивно. Приглашенные гости имели свою позицию, но при этом слышали и позицию Карлина.

Кстати, по итогам встречи глава региона уже дал несколько поручений профильным министерствам.

Блог на тему

Самым что ни есть блогером (и даже политическим) на встрече был студент РАНХиГС Антон Понкрашев. Он и в блоге после встречи уже написал и даже онлайн-трансляцию с места событий вел.

Вот что Понкрашев оценил с положительной стороны (его публикацию приводим без сокращений):

"Минимум формализма. Можно было поговорить, подискутировать и даже поспорить как с губернатором, так и с участниками. Когда я шёл на Медиалог, то думал именно о том, не станет ли это формальным мероприятием.

Вопросы. Я немного далёк, на самом деле, от социальной сферы, меня больше интересует политическая плоскость. Но вопрос по проездным меня волновал сильно, потому что ещё со школы я хотел просто садиться в транспорт, подносить карту и не считать наличность, чтобы расплатиться за проезд.

Хороший вопрос задал Артём Кудинов про критерии человека, также философский вопрос был у Натальи Николенковой про писателя и патриотизм. Остальные вопросы по большей части касались социальной сферы.

Хороший стабильный интернет. Обычно в административных зданиях стоят глушилки, которые либо полностью вырубают интернет, либо ставят его в положение "Е". Wi-fi не проверял, протестирую в следующий раз.

Некоторые участники пришли не столько задать вопрос, сколько презентовать себя и рассказать о своём проекте. Это тоже хорошо, когда появляется такая возможность".

А вот что ему не понравилось:

"Отсутствие каких-то фишек от правительства, которые связаны с интернетом, с блогосферой, с соцсетями. Не знаю, анонсирование появления правительства в соцсетях, появление Александра Карлина в Instagram или блокнотик с хэштегом "Медиалог". Ну то есть вот чего-то такого, тематического. Формат новый, думаю, что если такие встречи продолжатся, то что-то такое будет.

А в целом, тенденция мне нравится. Надеюсь, что это было не разовое мероприятие и возможность задать губернатору вопрос уже не социального, а политического характера у алтайских блогеров ещё будет".

А почему бы и нет?

Был на встрече и известный алтайский журналист Артем Кудинов. Состоявшийся "Медиалог" ему понравился.

"Какая разница, как называть присутствовавших: блогеры, общественные деятели, сетевые активисты. Главное, что они имели возможность пообщаться с руководителем региона, задать вопросы напрямую", – сказал он в беседе с корреспондентом ИА "Амител" .

Кстати, в местных группах в Facebook по этому поводу ведутся дискуссии: почему участников встречи называют блогерами.

Вполне логичный вопрос, ведь кроме Кудинова и Понкрашева на встрече были люди социально активные, но все же не блогеры. Это представитель родительской общественности на форумах Барнаула и Алтайского края сайта sibmama.ru Алена Жуйкова, писательница Елена Клишина, поэтесса Наталья Николенкова, активист алтайского отделения Общероссийского народного фронта Вячеслав Кайгородов, автор социального проекта "#Ты сможешь" Ольга Вастьянова, редактор сайта "Военный обозреватель" Александру Лиру.

В этот раз обсуждали разные темы, но политики было немного. Думается нам, что следующая подобная встреча станет более политически окрашенной. Во всяком случае, в воздухе такой запрос витает.