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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал обновление губернаторского корпуса постоянным ротационным процессом, подчеркнув, что эта линия будет продолжена, пишет РИА Новости.

Напомним, в понедельник, 6 февраля, губернатор Пермского края Виктор Басаргин заявил, что решил не идти на новый губернаторский срок. По словам главы региона, он уже попросил Владимира Путина дать ему новое поручение, не дожидаясь окончания полномочий.

По словам Басаргина, до сентября осталось немного времени, поэтому выдвинутый президентом кандидат в губернаторы "должен адаптироваться к условиям Пермского края, найти взаимодействие с жителями, политическими и общественными движениями региона".

Отметим, что в тот же день СМИ сообщили, что несколько губернаторов в России могут покинуть свой пост. Басаргин присутствовал в списке вероятных кандидатов.

"Обновление губернаторского корпуса — это не кампания, это процесс, это постоянный ротационный процесс. Вы знаете, что сам президент неоднократно говорил, что это процесс обновления, собственно, это такая константа его линии, и очевидно, что эта линия будет продолжаться", – цитирует агентство слова представителя Кремля. Относительно оценки работы пермского губернатора Песков призвал дождаться решений, которые примет глава государства.

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Также пресс-секретарь Путина подчеркнул, что в понедельник президент будет заниматься темой Пермского края, отметив, что особой неожиданностью решение Басаргина не стало. Песков назвал это "рабочим процессом" и "нормальной цивилизованной практикой".