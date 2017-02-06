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Группа депутатов от ЛДПР вносит в Госдуму проект закона, который отменяет уголовное наказание за неоднократные нарушения на митингах, передает ТАСС.

Документ разработан членами федерального парламента Игорем Лебедевым, Ярославом Ниловым, Сергеем Ивановым и Андреем Свинцовым. Законопроект предлагает исключить из Уголовного кодекса статью 212.1 "Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

Отметим, что за данное преступление сегодня предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

Авторы документа добавляют, что наказание несоразмерно тяжести правонарушения.

"В результате моральные и политические издержки принятия такого решения оказались недопустимо высоки для общества в целом и конкретных граждан в частности", – уверены депутаты.

В качестве негативного прецедента наказания по данной статье УК разработчики приводят дело активиста Ильдара Дадина, ныне отбывающего наказание в местах лишения свободы.