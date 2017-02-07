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Клиенты — самый главный актив: Альфа-Банк об итогах года в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Банк расширяет онлайн-сервисы и делает доступнее финансовые предложения

Фото здесь и далее предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

По итогам 2016 года Альфа-Банк сохранил в Алтайском крае устойчивую долю рынка и улучшил динамику по ряду показателей. Доля банка на алтайском рынке в корпоративном сегменте составила 5%. К концу 2020 года банк планирует увеличить ее до 10%. Об этом сообщили руководители ОО "Алтайский" на итоговой пресс-конференции. Также они поделились планами на 2017 год.

Альфа-Банк в регионе представлен пятью отделениями, операционным офисом "Алтайский" и Региональным операционным центром (РОЦ). Операционный офис занимается обслуживанием корпоративных клиентов, малого и среднего бизнеса, а также физических лиц в Алтайском крае. Операционный центр — это поддержка клиентов по телефонной линии, в режиме онлайн в интернете по всей стране. Центр работает круглосуточно, на всю страну, второй такой есть только в Ульяновске.

По словам руководства, в РОЦ и операционном офисе в Барнауле работает более 1,8 тысячи сотрудников. Банк в 2017 году намерен открыть еще 300 вакансий. На работу активно берут вчерашних студентов алтайских вузов.

"Банк входит в топ десять налогоплательщиков Алтайского края: в 2016 году мы перечислили в бюджет региона 1,4 млрд рублей", — уточнил директор РОЦ Владимир Чернобровин.

Сервис имеет значение

Операционная прибыль корпоративного направления составила в минувшем году более 50 млрд рублей. За год в банк пришло 250 новых крупных клиентов (с выручкой от 350 млн рублей).

Совокупный кредитный портфель Альфа-Банка в Алтайском крае достиг 2,9 млрд рублей. За год корпоративные клиенты и население разместили в банке более 4 млрд рублей.

Не менее важен для банка сегмент малого бизнеса.

"Малый бизнес выбирает наш банк все чаще благодаря удобному сервису и качественному продукту. За девять месяцев 2016 года число клиентов этой категории выросло более чем на 33%. Сейчас в банке обслуживается 3,4 тысячи представителей массового бизнеса", — сообщил директор по массовому бизнесу Алексей Качесов.

Банк упростил процедуру открытия счетов для юрлиц и ИП. Теперь достаточно прислать оператору отсканированные или даже сфотографированные документы. Он сам оформит заявку. Счет будет открыт в течение 24 часов.

Именно для этой части клиентов банк в прошлом году провел несколько важных мероприятий. Одно из них — деловой форум Аlfa Business Week — проходил три дня и был посвящен вопросам налогообложения, клиентоориентированности и диджтл-направлению.

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В 2017 году пройдет несколько подобных мероприятий в помощь клиентам: бизнес-завтраки, семинары по бухгалтерскому и налоговому учету.

Продолжится развитие мобильного банка, проекта "Удаленный город", когда услуги банка получают клиенты из городов, где нет представительства банка.

Около 80 тысяч клиентов

Кроме пяти офисов для работы с клиентами в регионе 202 банкомата, а также 266 совместных с партнерами банкоматов. Активных клиентов на сегодняшний день более 79 тысяч, рассказала директор по розничному бизнесу ОО "Алтайский" Ирина Макелько.

Чистая прибыль по розничному блоку составила более 5 млн долларов, это почти в два раза больше, чем годом ранее. По количеству текущих счетов физлиц доля на рынке Алтайского края составляет 6,3%.

В прошлом году здесь выдали наличными в кредит около 640 млн рублей, по кредитным картам — около 210 млн рублей.

В минувшем году для клиентов появилось несколько новых сервисов. Так, банк запустил приложение ApplePay, Samsung Pay, выпустил целый ряд новинок: детскую карту и карту для молодежи ("Next"), "РЖД-Бонус", "World of tanks" и "Cash back" (возврат 10% от заправки на АЗС и 5% от чека в ресторанах). Постоянно растет число доступных удаленных операций, которые можно сделать без посещения офиса, а через телефон или онлайн-сервисы.

Традиционно банк много внимания уделяет благотворительным социальным программа в регионе. В прошлом году в фонд помощи больным детям "Линия жизни" было собрано более 4,3 млн рублей. Банк традиционно помогает двум подшефным детским домам в Барнауле, реализует волонтерские проекты, чествует ветеранов Великой Отечественной войны, помогает приюту для бездомных животных "Ласка", сотрудники участвуют в общегородских субботниках и праздниках.

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