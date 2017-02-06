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Интернет-мошенники путем обмана украли у жителя Новоалтайска 235 тысяч рублей. По данному факту полицейские проводят проверку, передает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Отмечается, что днем ранее 34-летний мужчина на одном из интернет-сайтов увидел объявление о продаже в городе Заринске трактора МТЗ за 240 тысяч рублей. Он позвонил по указанному номеру и договорился о покупке техники. "Продавец" попросил ему заранее перевести сумму стоимости трактора, объяснив это тем, что технику хочет приобрести много людей и "от звонков потенциальных покупателей нет отбоя".

После этого продавец по электронной почте выслал снимки якобы своего паспорта и расписку в получении от покупателя 235 тысяч рублей, а житель Новоалтайска перечислил деньги на указанный счет через банкомат.

Затем покупатель поехал в город Заринск за, как он полагал, уже купленной техникой. К моменту приезда мужчины в город на место встречи телефонный номер продавца был недоступен для звонка, а объявление на сайте удалено. Покупатель понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Правоохранители установили, что такого гражданина, паспортные данные которого выслал "продавец", не существует, а номер мошенника зарегистрирован в Московской области.

По факту мошенничества, совершенного в крупном размере, возбудили уголовное дело.