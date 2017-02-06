Наступила новая рабочая неделя. Как ее провести, куда сходить и что такого интересного для себя запланировать, читайте в нашем традиционном гиде.

Понедельник

Неделю можно открыть концертом симфонического оркестра Государственной филармонии Алтайского края, который выступит под руководством дипломанта театральной премии "Золотая маска" дирижера Дмитрия Лузина. Вместе с музыкантами на сцену выйдет солист – лауреат международных конкурсов Владислав Косарев, баритон из Москвы.

В программе концерта прозвучит классика эстрады XX века – произведения из репертуара Элвиса Пресли, Шарля Азнавура, Джо Дассена, Энди Уильямса, а также Муслима Магомаева, Эдуарда Хиля и Георга Отса.

Вторник

Любите группу "КИНО"? Отправляйтесь на концерт в бар "Джем". Здесь будет исполнено не менее 20 кавер-версий песен этих музыкантов. Участие примут музыканты из New Zero и Максим Кретов, а вести мероприятие будет Артем Кирщина. Сбор гостей в 20:00.

Среда

Среди рабочей недели стоит сходить в театр: в МТА можно посмотреть актуальную комедию о современных людях и их отношениях "Бог Резни", в драме покажут советскую классику – спектакль "Квадратура круга", на малой сцене музкомедии пройдет водевиль "Две свадьбы".

Четверг

На большом экране появится "Обитель зла: Последняя глава" с Миллой Йовович и эротическая драма "На пятьдесят оттенков темнее". Тем, кто смотрел первую часть, скажем сразу, что Анастейша столкнется с противостоянием гневу и зависти тех женщин, что были с ее экстравагантным возлюбленным до нее. Кроме того, в кино будут показывать фэнтези "Великая стена", "Лего Фильм: Бэтмен" и боевик "Джон Уик 2".

В Молодежном театре Алтая 9 февраля пройдет показ литературного спектакля по рассказам Василия Шукшина "Охота жить".

Пятница

Отвлечься от проблем и отдохнуть можно будет на спектакле "Сон в летнюю ночь", который пройдет в театре драмы, или на "Юнона и Авось" в музкомедии. А подумать над серьезным получится на воспоминании о счастье по произведению Эдварда Радзинского "Еще раз про любовь".

Для любителей более динамичного отдыха в баре "Брусника" пройдет вечеринка Limb, по информации организаторов, за диджейским пультом будет heavylungs – участник американской команды DEATHNMUSIC. В Баре XXXX пройдет загадочное мероприятие под названием Secret Party.