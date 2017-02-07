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"Пираты", "Стражи" и звезды в рекламе: лучшие трейлеры Супербоула

, ИА "Амител"
Показываем лучшие видеоролики главного спортивного события года

Традиционно на главном спортивном событии года в США — Супербоуле — все кинокомпании стараются показать свои лучшие ролики. Во время игры болельщики получают возможность первыми увидеть новые трейлеры самых ожидаемых картин года. Мы решили показать лучшие из них.

"Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки"

"Стражи Галактики 2"

"Живое"

"Форсаж 8"

"Призрак в доспехах"

Джейсон Стэйтем и Галь Гадот в рекламе Wix

Кристофер Уокен и Джастин Тимберлейк в рекламе Bai

Леди Гага в рекламе Tiffany

Питер Фонда и браться Коэны сняли рекламу для Mercedes


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08:09
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06:27
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23:02
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22:05
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21:01
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