Традиционно на главном спортивном событии года в США — Супербоуле — все кинокомпании стараются показать свои лучшие ролики. Во время игры болельщики получают возможность первыми увидеть новые трейлеры самых ожидаемых картин года. Мы решили показать лучшие из них.

"Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки"

"Стражи Галактики 2"

"Живое"

"Форсаж 8"

"Призрак в доспехах"

Джейсон Стэйтем и Галь Гадот в рекламе Wix

Кристофер Уокен и Джастин Тимберлейк в рекламе Bai

Леди Гага в рекламе Tiffany

Питер Фонда и браться Коэны сняли рекламу для Mercedes