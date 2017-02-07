Традиционно на главном спортивном событии года в США — Супербоуле — все кинокомпании стараются показать свои лучшие ролики. Во время игры болельщики получают возможность первыми увидеть новые трейлеры самых ожидаемых картин года. Мы решили показать лучшие из них.
"Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки"
"Стражи Галактики 2"
"Живое"
"Форсаж 8"
"Призрак в доспехах"
Джейсон Стэйтем и Галь Гадот в рекламе Wix
Кристофер Уокен и Джастин Тимберлейк в рекламе Bai
Леди Гага в рекламе Tiffany
Питер Фонда и браться Коэны сняли рекламу для Mercedes
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