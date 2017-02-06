Глава администрации Барнаула Сергей Дугин не исключает, что паводок в этом году может быть даже сложнее, чем в 2014-м, когда Республике Алтай и Алтайскому краю был нанесен очень серьезный ущерб.

Как сообщили в пресс-центре мэрии краевой столицы, об этом сити-менеджер высказался на совещании руководителей городских служб.

"В этом году ожидается очень серьезный паводок. Не исключено, что он будет проходить сложнее, чем в 2014-м. Поэтому всем районам надо основательно готовиться. И не только в местах, традиционно подверженных подтоплению, но и там, где есть возможность негативного развития событий, например, низменностях", – подчеркнул глава администрации.

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В этой связи он указал, что управлению ГОЧС и районным властям необходимо быть в состоянии повышенной готовности.

"Система оповещения должна работать, население должно знать, что делать, куда обращаться в случае подтопления", – добавил сити-менеджер.

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Напомним, тяжелая паводковая обстановка в этом году прогнозируется из-за очень большого количества снега в горах Алтая. На прошлой неделе подготовку региона к паводку обсуждали губернатор Александр Карлин и глава МЧС Владимир Пучков.