Один из стадионов чемпионата мира по футболу 2018 года — "Зенит-Арену" — в Санкт-Петербурге откроют грандиозным концертом 22 февраля.

Как сообщает "Радио-Зенит", в концерте на стадионе примут участие Баста, группы "Би-2", "Чайф", "Секрет", "Танцы Минус", The Hatters и 25/17.

По словам организаторов, праздничную атмосферу будут создавать мощный живой звук, впечатляющая световая постановка и видеоэкраны. На время фестиваля раздвижная крыша нового стадиона будет закрыта.

Отметим, что первое массовое мероприятие на арене пройдет 11 февраля, когда стадион на Крестовском острове откроют для горожан.