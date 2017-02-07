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"Зенит-Арену" откроют концертом группы "Чайф", "Би-2" и Басты

, ИА "Амител"
Торжественное событие пройдет 22 февраля

Один из стадионов чемпионата мира по футболу 2018 года — "Зенит-Арену" — в Санкт-Петербурге откроют грандиозным концертом 22 февраля.

Как сообщает "Радио-Зенит", в концерте на стадионе примут участие Баста, группы "Би-2", "Чайф", "Секрет", "Танцы Минус", The Hatters и 25/17.

По словам организаторов, праздничную атмосферу будут создавать мощный живой звук, впечатляющая световая постановка и видеоэкраны. На время фестиваля раздвижная крыша нового стадиона будет закрыта.

Отметим, что первое массовое мероприятие на арене пройдет 11 февраля, когда стадион на Крестовском острове откроют для горожан.

 

 


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