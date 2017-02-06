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Полицейские задержали в Барнауле двух молодых людей, которых подозревают в совершении грабежа, передает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Инцидент произошел накануне вечером, когда 22-летний барнаулец возвращался домой, сказано в сообщении. Рядом с домом №51 по улице 50 лет СССР к нему подошли двое незнакомых, один из которых ударил молодого человека по лицу, а другой сорвал цепочку с шеи и вытащил мобильный телефон из его кармана. Затем нападавшие скрылись с места происшествия.

Через несколько минут потерпевший сообщил об инциденте правоохранителям. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. После того, как пострадавший точно описал приметы нападавших, ориентировки с его слов довели до сотрудников всех служб, которые патрулировали улицы.

Спустя несколько часов после инцидента полицейские заметили и задержали молодых людей, которые подходили по приметам. Ими оказались два жителя Барнаула в возрасте 24 и 21 года. В отделе полиции пострадавший опознал подозреваемых. В ходе их досмотра стражи правопорядка нашли похищенные цепочку и мобильник.

По факту грабежа было возбуждено уголовное дело. Подозреваемые в данный момент заключены под стражу.