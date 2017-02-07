Жители Алтайского края не остались в стороне от призыва получить бесплатно землю на Дальнем Востоке. На данный момент от жителей региона уже подано 25 заявок на оформление участков, сообщили ИА "Амител" в пресс-службе Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. Еще пять заявок поступило из Республики Алтай.

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По Сибирскому федеральному округу от Республики Бурятия пришло 37 заявок, от Хакасии – 27, Забайкальского края – 17, Иркутской области – 73, Кемеровской – 29. В Красноярском крае на бесплатную землю подано 53 заявки, в Омской области – 80, в Томской – 12.

Всего на получение бесплатной земли жители России подали уже 50930 заявлений. При этом 11551 – в первые дни февраля, когда стартовал третий этап проекта и получить участок смог любой гражданин России.

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Наибольший интерес у россиян вызвали участки земли, расположенные на территориях Приморского края – 12853, Республики Саха (Якутия) – 11160 и Сахалинской области – 5308.

Вызвала программа интерес и у жителей столицы: из Москвы и Московской области пришла 661 заявка. Свыше 200 заявок прислали из Санкт-Петербурга.

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По информации ведомства, большим спросом пользуются коллективные заявки, которые в перспективе могут привести к созданию новых поселений. Таких заявок поступило более 5 тыс.

По приведенным министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александром Галушкой данным декабрьского опроса ВЦИОМ, принять участие в программе хотят 14% россиян, при этом 6,5% ответили утвердительно, а 7,5% выбрали графу "скорее да".

"Даже 6,5 процента – это более 10 миллионов человек, что по отношению к 6,2 миллиона человек на Дальнем Востоке, очевидно, весьма и весьма немало. Так же, как и очевидно, что постепенно этот потенциал будет реализовываться, постепенно этот интерес будет конвертироваться в непосредственное получение дальневосточного гектара", – отметил Александр Галушка.

Редакция Amic.ru благодарит за быстрый и полный ответ пресс-службу Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока