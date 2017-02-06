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Двоих школьников в Воркуте (Республика Коми) подозревают в убийстве 12-летнего мальчика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей СУ СК по региону.

Следствие установило, что инцидент произошел 3 февраля в поселке Елецкий города Воркуты. После школьных уроков мальчик не вернулся домой, и его родственники обратились к полицейским. Следователи начали поиски, в которых также участвовали сотрудники МЧС, полиции и местные жители.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий через несколько дней они нашли тело мальчика и установили причастных к его гибели лиц. Ими оказались два сверстника школьника. По данным следствия, подростки подрались, и во время потасовки один из нападавших несколько раз ударил потерпевшего ножом, повредив жизненно важные органы.

От полученных ран мальчик скончался на месте происшествия, а затем нападавшие закопали его тело в снегу.

По факту убийства малолетнего возбуждено уголовное дело. В данный момент следователи выясняют все обстоятельства инцидента и проверяют, почему между школьниками произошел конфликт. Кроме этого, правоохранители выяснят, какие действия предпринимало руководство школы и органы профилактики, чтобы не допустить трагедии.

Также сейчас решается вопрос о помещении подозреваемых в специализированное учреждение для несовершеннолетних правонарушителей.