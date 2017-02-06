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В сети опубликовали видеозапись очевидцев, на которой запечатлены стоящие на МКАД два бронетранспортера, пишет "Российская газета".

Издание отмечает, что из-за стоящей позади них иномарки очевидцы сделали вывод, что легковушка врезалась в одну из бронемашин. В пользу этого довода говорила включенная аварийная сигнализация и выставленный знак аварийной остановки.

Тем не менее, в московском управлении ГИБДД рассказали, что никаких ДТП с участием бронетехники зафиксировано не было. В ведомстве газете сообщили, что бронетранспортер остановился из-за технической неисправности. Сразу после ее устранения техника продолжила движение.

Издание подчеркивает, что при внимательном изучении записи можно сделать вывод, что иномарка просто остановилась позади БТР, а не врезалась в него. Уточняется, что инцидент произошел утром в понедельник, 6 февраля, в районе 14 километра МКАД.