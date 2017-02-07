Фото: detki23.blogspot.ru
Синоптики прогнозируют в Алтайском крае морозную и ясную погоду во вторник, 7 февраля.
"Без осадков, утром местами туман, изморозь, на дорогах гололедица", – сообщили в региональном Гидрометцентре. Днем по краю температура составит -9…-14 градусов, в южных районах -3…-8 градусов.
Ветер будет южный, 2-7 метров в секунду с усилением днем до 8-13 метров.
В краевой столице также будет без осадков, утром возможна изморозь, на дорогах гололед. Температура днем в Барнауле -9…-11 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
Комментарии