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Мороз, солнце и ветер ждут жителей Алтайского края 7 февраля

, ИА "Амител"
Порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду

Фото: detki23.blogspot.ru

Синоптики прогнозируют в Алтайском крае морозную и ясную погоду во вторник, 7 февраля.

"Без осадков, утром местами туман, изморозь, на дорогах гололедица", – сообщили в региональном Гидрометцентре.  Днем по краю температура составит -9…-14 градусов, в южных районах -3…-8 градусов.

Ветер будет южный, 2-7 метров в секунду с усилением днем до 8-13 метров.

В краевой столице также будет без осадков, утром возможна изморозь, на дорогах гололед. Температура днем в Барнауле -9…-11 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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