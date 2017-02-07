Фото: avito.ru
Двухэтажный коттедж площадью 255 квадратных метров на участке 12 соток выставили на продажу в барнаульском поселке Борзовая Заимка.
Как сказано в объявлении на сайте Avito.ru, стоимость дома по адресу улица Вечерняя, 20 составляет 11 миллионов рублей.
Внутри дома имеется пять комнат, сауна, бассейн, бильярдная. Также имеются два гаража и зимняя теплица.
"Коттедж обжитый, в эксплуатации четыре года, сделан для себя. Варианты обмена на квартиру, стройматериалы плюс деньги. Реальному покупателю хороший торг", – говорится в объявлении.
Комментарии
В общем-то, не плохо. Был бы на змейке, было бы хорошее предложение
Пондравилось... А почему продают? Какой на него налог?
такое убожество , безвкусица полнейшая
Сделано аккуратно. Воду где берут? Вода из неглубоких скважин в этом месте непригодна для потребления. Газ там вроде есть.
Стол оставят?
Для садового домика цена высоковата, да и центральные коммуникации где? Туалет во дворе?
Коллеги, друзья, это моя последняя запись на нашем уютненьком ) Зашел попрощаться. Писать точно больше не буду, да и зайду уже вряд ли. Я серьезно болен и наверное теперь уже все. Евпат, Вроде Циник, обезьяна, дереза, Серега, Вам отдельный привет. Пусть у Вас в жизни все будет хорошо. Лариса, у тебя замечательный сынок. Редакция, спасибо что столько годов терпели мой невыносимый характер )) Спасибо за общество, было очень не скучно и интересно ) Всем всего самого наилучшего.
ты это.... ты тово... выздоравливай давай!
Берти, выздоравливай и возвращайся.
Берти, надо не сдаваться, от этого много зависит. Здоровья!
Берти Вустер зарегистрированный 7 февраля 2017 г. 09:32
Так неожиданно, Вас будет нехватать этому сайту. Не знаю что с Вами случилось, но держитесь. Здоровья и удачи Вам.
Берти Вустер зарегистрированный 7 февраля 2017 г. 09:32 Бертыч, желаю тебе выздоровления. сил и терпения тебе, друг.
Берти, внезапно (для меня), как-то печально, но всё равно - Dum spiro, spero! Искренне желаю удачи в одолении недуга!
берти мыло глянь
Берти... Ты слишком большая потеря для всех нас. Без тебя здесь пусто... Среди комментаторов амика тебе нет равных. Не знала, что так нелегко терять человека, которого в глаза не видела. Слов нет... Просто возвращайся, пожалуйста...
Берти, выздоравливайте!!! Здесь Ваше мнение для меня было самым уважаемым! Очень много здоровья Вам!!!
Берти, Берти, Берти...уважаемый...держитесь и верьте в жизнь. Буду верить, что всё будет хорошо, буду - мысль материальна. Ждём Вас, уважаемый)!