Фото: avito.ru

Двухэтажный коттедж площадью 255 квадратных метров на участке 12 соток выставили на продажу в барнаульском поселке Борзовая Заимка.

Как сказано в объявлении на сайте Avito.ru, стоимость дома по адресу улица Вечерняя, 20 составляет 11 миллионов рублей.

Внутри дома имеется пять комнат, сауна, бассейн, бильярдная. Также имеются два гаража и зимняя теплица.

"Коттедж обжитой, в эксплуатации четыре года, сделан для себя. Варианты обмена на квартиру, стройматериалы плюс деньги. Реальному покупателю хороший торг", – говорится в объявлении.

