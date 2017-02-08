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Погода начнет меняться в Алтайском крае в среду, 8 февраля. Днем в регионе не будет осадков, однако, вероятно, усилится ветер, который принесет с собой обильные снегопады уже в четверг.

Согласно данным регионального Гидрометцентра, дневные температуры в крае составят -7…-12 градусов, в южных районах -1…-6 градусов.

Ветер юго-западный, три-восемь метров в секунду с усилением днем в южных районах до 14 метров.

В Барнауле днем в среду без осадков, на дорогах гололедица. Температура воздуха в краевой столице составит -7…-9 градусов. Ветер до восьми метров в секунду.

Отметим, что уже в четверг на основной части территории региона прогнозируется сильный снег и плюсовые температуры с сильным ветром.