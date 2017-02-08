Фото: avito.ru

Большой коттедж площадью 600 квадратных метров на участке 20 соток продают под Барнаулом за 12 миллионов рублей.

Как отмечается в объявлении на сайте Avito.ru, дом расположен в поселке Лесная Поляна за Власихой, в 10 километрах от Барнаула.

В доме имеется большой бассейн со всем сопутствующим оборудованием, подогревом и фильтрацией. Также здесь имеется баня.

На участке расположен большой хозяйственный блок с комнатой для прислуги. Кроме того, есть огромный гараж на четыре автомобиля.

На территории установлены две теплицы, засеян газон.