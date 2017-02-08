Фото: avito.ru
Большой коттедж площадью 600 квадратных метров на участке 20 соток продают под Барнаулом за 12 миллионов рублей.
Как отмечается в объявлении на сайте Avito.ru, дом расположен в поселке Лесная Поляна за Власихой, в 10 километрах от Барнаула.
В доме имеется большой бассейн со всем сопутствующим оборудованием, подогревом и фильтрацией. Также здесь имеется баня.
На участке расположен большой хозяйственный блок с комнатой для прислуги. Кроме того, есть огромный гараж на четыре автомобиля.
На территории установлены две теплицы, засеян газон.
Комментарии
Сарай из 90-х.
в бильярдной лампочка не горит. в туалете непонятного назначения шторка. огромного гаража вообще нет.
А шнур для чего в воду опущен?
8.02.2017 07:27 - гость -
А шнур для чего в воду опущен?
Что бы никто не догадался. (с)
зачем в бассейн электрический шнур опущен? так ненавязчиво хозяин расправляется с неугодными гостями?
жуткий деревенский сарай((
Представляю счет на воду и налоги
- гость - 8 февраля 2017 г. 07:27
Как для чего - концы в воду
За шторкой душ наверно, вон дырка в полу для слива
Туалет совмещенный, да еще и как в общаге - без ванны.
без ванны.
В бассейне можно помыться.
Когда строили, то не думали, во сколько будет обходиться эксплуатация их детища. А зря. Теперь как камень на шее. Обиднее всего, что продать даже по себестоимости уже не получится - придётся фиксировать убытки на продаже или дальше плодить их при эксплуатации
Ванна нууу оочеень большая, зовется - бассейн.
Нее, за шторкой - биде! Видите, крантик низенько!
Если за шторкой биде, то почему крантик вниз направлен? И где санфаянсовая штука?
Достаточно дырочки в полу, на него и сесть можно, не баре. А для чего еще низкий кран, кошку мыть?
Туалет совмещенный, да еще и как в общаге - без ванны.
я думаю это санузел с душем в басике фоток то из самого дома нету а участочек с беседкой душевный
А для чего еще низкий кран, кошку мыть?
Мы в кабинете пообщались и решили, что кран так низко для того, что бы кошек давленных с ног смывать.
Жуть... Блат-хата какая-то
что ж вы злобствуете - есть даже комната для прислуги
вокруг дома как то все запущено загажено, неужели садовника не могли нанять
Для нежилого пойдет, можно минибазу. Но, блин, дорого. Вкладываться еще прилично надо. Не новье, мягко говоря.
Ребят, ну нееет.. Бассейн вообще пленка. Я понимаю, что на две-три семьи разъехаться хотите, но реально рынок-то оцениваете. И место не очень.