Фото: avito.ru
Большой коттедж площадью 600 квадратных метров на участке 20 соток продают под Барнаулом за 12 миллионов рублей.
Как отмечается в объявлении на сайте Avito.ru, дом расположен в поселке Лесная Поляна за Власихой, в 10 километрах от Барнаула.
В доме имеется большой бассейн со всем сопутствующим оборудованием, подогревом и фильтрацией. Также здесь имеется баня.
На участке расположен большой хозяйственный блок с комнатой для прислуги. Кроме того, есть огромный гараж на четыре автомобиля.
На территории установлены две теплицы, засеян газон.
Комментарии
Сарай из 90-х.
в бильярдной лампочка не горит. в туалете непонятного назначения шторка. огромного гаража вообще нет.
А шнур для чего в воду опущен?
8.02.2017 07:27 - гость -
А шнур для чего в воду опущен?
Что бы никто не догадался. (с)
зачем в бассейн электрический шнур опущен? так ненавязчиво хозяин расправляется с неугодными гостями?
жуткий деревенский сарай((