Бороться с лишним снегом в Новоалтайске решили с помощью искусства. В последний месяц зимы здесь провели конкурс снежных скульптур среди студентов Института архитектуры и дизайна. Мероприятие прошло 4 февраля на территории придорожного комплекса "Маяк".

В соревнованиях принимали участие шесть команд. На суд жюри участники представили маяк с огромным осьминогом наверху, сказочный замок и разных известных мультипликационных героев.

В итоге 1-е место заняла скульптура "Ожившая легенда", 2-е "Сказочный замок" и 3-е "Собака-путешественник".

"Наша скульптура получилась весёлая, необычная, вызвала большой интерес у публики, благодаря чему мы и выиграли, ведь победителей определяли с помощью зрительского голосования" – отметил бригадир команды победителей, студент Александр Паршаков.

Тройка призеров получила денежные призы. Кроме конкурса студенты провели мастер-класс для всех желающих. Особо активное участие в них принимали дети, которые с удовольствием вырезали и шлифовали снежные глыбы. В завершение всех юных скульпторов напоили чаем и угостили вкусными булочками.