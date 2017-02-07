Неожиданное и неприятное открытие совершили ученые из Великобритании. Эксперимент со светодиодным освещением, показал, что оно негативно влияет на живую природу, а значит, теоретически, может погубить жизнь на нашей планете.

Как пишет газета Экономика сегодня, исследователи провели опыт над пауками. В террариуме членистоногих включили светодиодный свет. И вскоре ученые заметили, что пауки стали гораздо медлительнее и уже не смогли охотиться. Когда светодиодный свет заменили на естественный, солнечный, активность пауков вскоре наладилась. Также ученые обратили внимание, что растения при светодиодном освещении тоже начинают болеть.

Сейчас исследователи работают над созданием альтернативного источника освещения, которое не будет столь опасным.