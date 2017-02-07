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Возгорание жилого многоквартирного дома произошло в Барнауле в ночь на вторник, 7 февраля, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 02:44. Через 16 минут пожар был локализован, еще через три минуты – ликвидирован.

К тушению пожара привлекались 13 человек и 4 единицы техники, в том числе от МЧС России привлекались 10 человек личного состава и 3 единицы техники.