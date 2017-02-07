Фото: geekfox.ru
Доставка товаров россиянам с Aliexpress с 7 февраля станет платной. Теперь покупателям придется оплачивать доставку всех товаров, которые будут стоить больше двух долларов, пишет сайт газеты "Аргументы и факты".
Как сообщается, с 7 февраля каждому товару будут присваивать трек-номер. С помощью него можно будет отследить местонахождение товара. Такая мера позволит улучшить работу логистического сервиса и качество доставки.
Также это касается и покупателей с Украины и Белоруссии. Они уже с 6 февраля будут платить за доставку абсолютно всех товаров.
Комментарии
ага, а раньше китайцы филантропами были и не закладывали стоимость доставки в цену товара
А ты зайди и глянь. Одна доставка некоторых товаров 1200-1500 рубликов до нас.
тут скорей всего речь идет именно о присвоении трека, а он явно не бесплатен
- гость - 7 февраля 2017 г. 09:36 А ты зайди и глянь. Одна доставка некоторых товаров 1200-1500 рубликов до нас.
А ты зайди и глянь... Там где цена указывалась практически всегда приходилось платить. На распродажах только снимали оплату доставки, так теперь на них будут больше снижать цену товара.
Покупайте отечественные товары!
"Покупайте отечественные товары!" - купи говно? не, спасибо
Покупайте отечественные товары! ---------------
У меня нет огорода, чтобы его удобрять...
Покупайте отечественные товары! какие это?
Покупайте отечественные товары!
какие это?
катанки, пимы, валенки...