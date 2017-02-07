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Доставка товаров россиянам с Aliexpress с 7 февраля станет платной. Теперь покупателям придется оплачивать доставку всех товаров, которые будут стоить больше двух долларов, пишет сайт газеты "Аргументы и факты".

Как сообщается, с 7 февраля каждому товару будут присваивать трек-номер. С помощью него можно будет отследить местонахождение товара. Такая мера позволит улучшить работу логистического сервиса и качество доставки.

Также это касается и покупателей с Украины и Белоруссии. Они уже с 6 февраля будут платить за доставку абсолютно всех товаров.