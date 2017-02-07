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Щенок лабрадора с зеленой шерстью родился в Великобритании

, ИА "Амител"
Такой цвет шерсти связан с высоким содержанием биливердина в плаценте собаки

Фото: pixabay.com

Щенок породы лабрадор-ретривер появился на свет в Великобритании с зеленой шерстью, пишет РИА Новости.

Как сообщает издание, сначала хозяева собаки не поняли точный окрас щенка, так как он был слишком темным. Но потом разглядели, что его шерсть имеет зеленоватый отлив.

Такой окрас щенка получился из-за повышенного содержания биливердина в плаценте собаки. Это вещество является промежуточным продуктом распада гемоглобина. Окрас животного не повлияет на его здоровье. Через некоторое время зеленоватость пройдет.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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